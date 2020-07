Inloop bij Imkersvereniging Doesburg

DOESBURG – De Doesburgse imkersvereniging heeft elke maand een inloopochtend. Belangstellenden zijn elke tweede zaterdag van de maand, dus ook 11 juli, tussen 9.00 en 12.00 uur welkom in de bijentuin aan de Panovenweg. De imkers vertellen graag over hun hobby en het belang van bijen voor de natuur. Bezoekers kunnen een wandeling maken door de naastgelegen bijenweide. Natuurlijk is er ook honing te koop.