Inbraak in huis aan Werfakker

EERBEEK – Tussen donderdag 16 juli 17.30 uur en zondag 19 juli 21.30 uur is er ingebroken in een woning aan de Werfakker in Eerbeek. De bewoners ontdekten de inbraak toen zij terugkwamen van vakantie. Het hele huis was doorzocht en de bewoners missen onder andere sieraden en geldkistjes. De daders zijn binnengekomen door een keukenraam open te breken.