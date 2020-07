In september nieuwe ronde waardecheques Ik buurt mee!

GEM. RHEDEN – Op vrijdag 4 september valt voor de tweede keer de Ik buurt mee! waardecheque van 7,50 euro op de mat bij alle huishoudens in de gemeente Rheden. De waardecheque die kan worden ingezet voor initiatieven van, voor en door inwoners. Velen kennen de cheques inmiddels en ze worden dan ook goed gebruikt.

Ondanks dat de vorige editie te maken kreeg met de coronacrisis, deed bijna een kwart van alle huishoudens mee. Ze activeerden hun waardecheque, doneerden deze aan een buurtinitiatief of namen zelf deel aan een initiatief. Zo zijn er (natuur)speelplaatsen aangelegd en een flink aantal AED’s geplaatst, maar ook bloemenperken ingezaaid, verkeersmaatjes Victor Veilig aangeschaft en mezenkasten opgehangen tegen de eikenprocessierups. Op www.ikbuurtmee.nl is het volledige overzicht van alle initiatieven te zien.

De tweede ronde loopt van 4 september tot 18 oktober 2020. In deze zes weken kunnen inwoners de waardecheque direct doneren of activeren. Als de waardecheque is geactiveerd, blijft deze ook na 18 oktober geldig om aan een buurtinitiatief naar keuze te doneren.

Mensen die zelf iets willen organiseren, kunnen zich nu al aanmelden op www.ikbuurtmee.nl. Initiatiefnemers hebben zo ruim de tijd om hun acties voor te bereiden en straks zoveel mogelijk waardecheques op te halen.