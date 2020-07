Ik vind: Reekalfjes gered van maaimachine

Ik lees in het artikel ‘Reekalfjes door inzet drone gered van maaimachine’ dat Natuurmonumenten zich op haar terreinen inzet om naar reekalfjes te speuren met een drone. Dit om te voorkomen dat zij met hun pootjes in de vlijmscherpe messen van een maaimachine terecht komen. Dit doen ze al drie jaar op rij.

Toen ik het artikel las was mijn eerste gedachte: ”Wat nobel van Natuurmonumenten, wat een goed werk wordt er gedaan.” Toch wil ik daar een kritische kanttekening bij plaatsen. Want diezelfde Natuurmonumenten stelt haar terreinen ter beschikking aan de lokale Wild Beheer Eenheden (WBE) om, misschien wel, datzelfde geredde ree/kalf af te laten schieten door de lokale jager! Dit mag alweer vanaf 1 september a.s. De Fauna Beheer Eenheid (FBE) Gelderland heeft die ontheffing al afgegeven voor een periode van 2019 – 2025. Blijkbaar is nu al duidelijk dat er tot die tijd meer dan genoeg reeën afgeschoten moeten worden.

Je kunt je daarom afvragen wat het nut is van al dat speurwerk, de inzet van drones en de oproep voor nieuwe vrijwilligers? Waarom al die moeite doen? Of is het juist de bedoeling dat er veel reeën zijn zodat de lokale jagers hun perverse hobby kunnen blijven uitoefenen? Maar misschien is dat te cynisch gedacht.

Wat mij betreft zou het Natuurmonumenten sieren als zij afzien van het verhuren van het jachtrecht. Dan is het redden van reekalfjes echt een prachtige actie waar vrijwilligers warm voor lopen, ook om 5 uur ‘s ochtends. Nu komt het op mij nogal hyporiet over.

J.K.

Gem. Brummen

(Naam en adres bij redactie bekend)