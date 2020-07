Ik vind: Niet alles kan

Op 30 juni hebben we als gemeenteraad lang gesproken over de begroting van de gemeente Rheden voor 2021. Het is geen gemakkelijke opdracht. Als CDA hebben we het voortouw en de verantwoordelijkheid genomen om het college met een stevige (bezuinigings)opdracht op pad te sturen. Graag lichten wij dit toe.

In een tijd van ‘onbegrensdheid’ is het een lastige boodschap dat ‘niet alles kan’. Veel mensen hebben de laatste jaren een haast onverwoestbaar geloof gekregen in de maakbaarheid van onze maatschappij en ons leven. Maar voorspoed is niet vanzelfsprekend.

In onze gemeente lopen we hard tegen onze grenzen aan. Niet zo gek. We willen de meest sociale gemeente zijn, de meest duurzame, de meest schone gemeente én ook nog de goedkoopste gemeente. Wie wil dit niet? Maar helaas, door overal het meeste van te willen zijn we als we niet opletten binnenkort ook een van de meest arme gemeenten.

De realiteit is dat we sterk op onze reserves interen. Is dat geld niet goed terecht gekomen? Grotendeels wel, denk bijvoorbeeld aan de alsmaar grotere uitgaven aan de zorg. Maar een dergelijk uitgavenpatroon is niet vol te houden. Zeker, vanuit de rijksoverheid hebben we onvoldoende geld gekregen voor de zorgtaken. Maar we moeten als gemeente ook naar onszelf kijken. Het saldo op de gemeentelijke verlies- en winstrekening is al enkele jaren aanzienlijk slechter dan bij de gemiddelde gemeente in Nederland. Vandaar dat de begroting in 2021 weer echt sluitend zal moeten zijn.

Want we weten wie hard worden geraakt als we niets doen: dat zijn onze inwoners, de mensen, de gezinnen met lagere inkomens en met een middeninkomen. Als deze groepen inwoners opnieuw de klappen op moeten vangen hollen we de samenleving uit. En dat wil het CDA voorkomen.

Hoe komt de gemeente Rheden uit deze situatie? Wat het CDA betreft door te accepteren dat we niet alles kunnen. Nee, we hoeven niet alle ambities te laten varen, als CDA blijven wij staan voor de lokale economie, duurzaamheid, wonen en zorg voor de zwaksten. Niet alles kan, maar de samenleving is tot veel in staat. Door liefdevol en geduldig naar het gezonde midden te zoeken, door niet te polariseren en door het besef dat we als mensen aan elkaar zijn toevertrouwd.

Bert de Lange,

fractievoorzitter CDA Rheden