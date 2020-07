Ik vind: Minimaal 50 procent lokaal eigendom

Het klimaatprobleem is echt en urgent. Niks doen is allang geen optie meer.

De Regionale Energie Strategie (RES) is een ruimtelijke zoektocht naar de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem. Op 5 juni werd duidelijk dat de RES zeer verstrekkende consequenties heeft. Met het publiceren van het concept RES-bod werd toen voor het eerst zichtbaar wat besluiten in Parijs en Den Haag in de echte wereld betekenen. En dat was voor veel inwoners behoorlijk slikken: clusters met windmolens en hectares vol zonnepanelen is niet iets dat veel mensen graag in hun achtertuin willen zien.

Het is duidelijk dat de energietransitie de gemoederen bezig houdt. Er zijn al meerdere ingezonden brieven geweest, verschillende actiegroepen zijn opgestaan en afgelopen week is in Ellecom een flyer huis-aan-huis verspreid. Langzamerhand lijkt een niet constructieve dynamiek te ontstaan rondom de RES.

Als CDA – met steun van de VVD – hebben wij er daarom in de gemeenteraad voor gepleit om inwoners meer actief te betrekken bij de RES. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigendom als harde randvoorwaarde bij nieuwe initiatieven. Het idee viel bij een aantal partijen direct in goede aarde.

Het is een op veel plaatsen beproefd concept. Als inwoners flink kunnen meeprofiteren gaan de hakken niet in het zand, maar ontstaat juist positieve energie. Hoe het begrip eigendom wordt ingevuld verschilt per project, het kan de gehele investering betreffen, maar bijvoorbeeld ook alleen de baten van een project.

Met ons voorstel worden de lusten en de lasten verplaatst van onbekende grote projectontwikkelaars naar ondernemende inwoners. Via energiecoöperaties kunnen alle inwoners financieel participeren. Inwoners die hier niet toe in staat zijn profiteren ook van het initiatief, bijvoorbeeld door het oprichten van een energiefonds. In Nederland zijn al veel voorbeelden waar met name windmolens op deze manier eerder een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de gemeenschap, dan dat ze onderwerp worden van polariserende stellingen over landschappelijke waarden, klimaatambities en natuurwaarden.

In september en december staat de RES weer op de agenda van de gemeenteraad. Als CDA zullen wij ons blijven inzetten voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigenaarschap. Omdat het werkt.

Peter Paul Geelen

Gemeenteraad Rheden (CDA)