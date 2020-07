Ik vind: Huurverhoging Vivare

Afgelopen weken werden er folders rondgebracht van de SP, een leuk initiatief. Het was een zeer nobel streven om de huur niet te verhogen, dus 0 procent huurverhoging. Ongeveer dezelfde tijd kregen bewoners van Vivare te horen dat bij de meeste bewoners de huren per 1 september tussen de 2 en 3 procent worden verhoogd. Er zijn zelfs bewoners van wie de huur zelfs met 3,25 procent wordt verhoogd.

Ik vraag ik mij af: wat gaat en kan de SP hier aan doen? Wellicht zouden zij in samenspraak met Burgemeester en Wethouders het initiatief kunnen nemen om Vivare te verzoeken hier dit jaar van af te zien.

Veel bewoners van woningbouw vereniging Vivare hebben het niet al te breed. Het is wederom een behoorlijke aanslag op hun inkomen dat alles nu duurder wordt. Ik zie met belangstelling tegemoet wat de actie van SP zal zijn.

Cor Dibbets, Dieren