Ik vind: Gemeentehuis Rheden.

Een toekomstbestendig gemeentehuis voor de gemeente. Het bouwvallige huis in De Steeg is aan vervanging toe, dààr of op een andere plaats. Over dat laatste denkt men nog na.

Bij dezen een suggestie voor een andere, meer centrale plaats. Uitgangspunt: een gemeentehuis dient zo goed mogelijk bereikbaar te zijn: ook per openbaar vervoer. Te denken valt aan een plek in Dieren, dicht bij het NS-intercitystation.

Wat dat betreft komt Dieren-Zuid in aanmerking. Daar is volop ruimte voor nieuwbouw, en wel op Hof te Dieren. Een terrein waar gebouwd kan worden ligt al binnen de bebouwde kom, gezien bebording op de grote weg omheen het gebied.

Waarom dicht bij het NS-station? Vanwege het goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, hier dus per bus èn per trein. De plek is goed bereikbaar per auto: er zijn parkeerplaatsen genoeg.

Bij bouw op Hof te Dieren kan de Doesburgsedijk open blijven voor autoverkeer. Toegankelijkheid kan nog worden verbeterd door openstelling van toegang voor auto’s vanaf de zuidzijde, nu alleen nog open voor tractoren. Maar dat hoeft niet per se. Eerder is te verwachten een ingrijpen van de (hogere) overheid in het almaar groeiend autoverkeer in verband met het stikstofprobleem. Vandaar het belang van bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Hof te Dieren. Een plaats daar voor de gemeente te meer te koop omdat de gemeente vanwege de vorige burgemeester al een wit voetje heeft bij de eigenaar (in Delden). Bovendien, een gemeentehuis is voor Jan met de pet ook deftig, dus past het bij het landgoed, net als het (eerder afgedwongen) fraaie hekwerk om het transformatorhuis nabij de Hofstetterlaan Ellecom past bij het aura (uitstraling), herinnert men zich wel.

Op Hof te Dieren dus, dààr het nieuwe gemeentehuis: hoeft er ook niet geprotesteerd tegen een huis voor zogenaamd ‘adellijke personen’, ‘edelen’. Mooie bijkomstigheid: een deel van het landgoed is in te zetten voor een veld zonnecollectoren.

De mooie directe omgeving van het dorp Ellecom kan daar dan voor gespaard. Hof te Dieren tot nut van de gemeenschap in plaats van andersom. Wie had dat kunnen denken!

Joop Zijlstra,

Ellecom