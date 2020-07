Ik vind: Energietransitie

De discussie over de energietransitie in Rheden is nog niet echt op gang gekomen en daarom deze aanmoediging. Als ‘Den Haag’, om welke reden dan ook, heeft besloten dat de transitie uitsluitend zal bestaan uit zonnepanelen en windmolens, dan lijkt dat aardig te lukken.

De belangrijkste methode om de neuzen dezelfde richting op te krijgen, en die het goed doet, is leugenachtig in die zin dat consequent wordt gesproken en gepubliceerd in de trant: ‘deze zonnepanelen / windmolens voorzien x-duizend huishoudens van elektriciteit’. Willens en wetens wordt verzwegen dat zonnepanelen in december, wanneer de stroom het hardst nodig is, maar 10 procent van de zomercapaciteit opbrengen.

Resultaat: als de aanleg van zonnevelden flink zou doorzetten, wordt in de zomer teveel en in de winter te weinig stroom geproduceerd. Heeft u al een idee wat een accu kost die ’s nachts ook stroom garandeert? Of gaat de gascentrale op volle toeren in de nacht en in de winter?

Dit alles weet ‘Den Haag’ en weet Samsom maar ze zeggen niets.

Men laat het de gemeenten, op basis van een tunnelvisie, uitzoeken. Het resultaat zal zijn dat het alleen nog gaat over welles / nietes inzake de locaties.

U gelooft het niet? Zie dan de folder ‘Initiatief Duurzaam Opgewekt Ellecom’ en de ingezonden brief ‘Minimaal 50 procent lokaal eigendom’ in Regiobode van 8 juli 2020.

Nergens een reactie op geothermische warmte of een fris idee om eens een bezoek aan de stad Groningen te brengen om na te gaan waarom men alle gemeentevoertuigen ombouwt voor rijden op waterstof.

Een volgende keer maar eens over: wat gaat het kosten als mijn huis elektrisch verwarmd wordt en mijn auto elektrisch rijdt en is dat wel goed voor het milieu?

Wie geeft een voorzet?

Jouke van Wijngaarden,

Ellecom