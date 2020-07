Ik vind: De Rhedense Geldkrant

In de Rhedense Geldkrant staat dat geld, soms een zegen, soms een zorg is. Als het over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat, lezen we dat uw (bijstands) inkomen niet te hoog (!) mag zijn. U mag ook niet teveel spaargeld hebben? Sparen en een bijstandsuitkering is, zoals dat zo mooi heet, een ‘contradictio in terminus’, oftewel dat de verbinding tussen een bijstandsuitkering en sparen een onmogelijke is.

Elders in de Geldkrant staat dat je moet zorgen voor een appeltje voor de dorst. Want als je spaart, dan heb je geld achter de hand om geldproblemen op korte termijn te voorkomen, dat is een rustgevend idee. Heeft u maandelijks wat meer over, dan kunt u sparen voor later of voor bijzondere wensen zoals een reis.

Je hebt gespaard van je bijstandsuitkering en komt vervolgens niet in aanmerking voor kwijtschelding. Je banksaldo is op de peildatum te hoog. Géén kwijtschelding, dan is je geld weer een zorg en dat zal de gemeente Rheden een zorg zijn.

In antwoord op schriftelijke SP-vragen stelt het college dat het mogelijk is, binnen het door de gemeente Rheden vastgesteld beleid, dat inwoners die wel recht hebben op kwijtschelding deze niet krijgen. Hoezo ruimhartig? Verbaas je niet, verwonder je slechts.

Henk Molenaar

Velp