Ik vind: De Adel en Johan van Oldenbarnevelt

‘Adel’, is dat niet een beetje gek? De laatste tijd hebben we ons nogal druk gemaakt om racisme en discriminatie naar huidskleur, zwart-bruin-wit, man-vrouw, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Woede, terecht, en het hield maar niet op.

Maar hoe komt het toch dat we in eigen land één vorm van racisme en discriminatie constant over het hoofd zien? Er bestaat hier immers een groep mensen die zich beter acht dan ‘gewone’ mensen. Ik heb het over ‘de adel’, over ‘edelen’. De zogenaamde adel dan, de zogenaamde edelen. Niet zelden worden zij als zodanig ook nog op hun wenken bediend vanuit de overheid. Zijn de mensen dan niet gelijkwaardig aan elkaar? Dat is niet hetzelfde als dat zij gelijk zouden zijn. Juist daarom kunnen – en moeten volgens mij – sterkeren het opnemen voor de zwakkeren.

Toppunt van die discriminatie hier – bij grondwet vastgelegd nog wel – dat aan één adellijke familie het ‘recht‘ toekomt om de kandidaat te leveren voor het ambt van staatshoofd. Volgens mij is dat pure discriminatie. Dat is niet een beetje gek, maar eigenlijk heel gek, als je er goed over nadenkt.

Nu is men van plan te gaan graven naar de resten van Johan van Oldenbarnevelt. Dat was in zijn tijd een groot staatsman, vormgever van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij richtte de Verenigde Oost-Indische Compagnie op, zorgde voor het twaalfjarige bestand in de 80-jarige oorlog, enz. enz. Maar hij maakte zich ook vijanden. Vanwege godsdiensttwisten in die tijd – Gomaristen en Arminianen, beide groeperingen waren onderafdelingen van de Calvinisten – eindigde het leven van Van Oldenbarnevelt op het schavot. Maurits van Oranje had daar mede de hand in. Maurits greep te elfder ure ook niet in. Hij had dat gemakkelijk kunnen doen als baas van het leger van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. Waarom liet hij het na om in te grijpen? Had hij – en zijn clan – daar belang bij? Ik ben benieuwd naar de uitkomst van dat graven naar botten op het Binnenhof.

Het ene historische onderzoek is het andere niet.

Joop Zijlstra

Ellecom