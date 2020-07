Ik vind: Boswachter op bezoek

Naar aanleiding van mijn twee ingezonden brieven, waarin ik heb geschreven mij zorgen te maken over de dood van vier drachtige reegeiten in mijn woonomgeving, wil ik graag nog een keer reageren. Voor de dood van een van de geiten was een verklaring: een stuitligging. Helaas in de natuur niets aan te doen. Voor de dood van de andere drie reegeiten was zo op het oog geen oorzaak aan te wijzen en dat heb ik zorgelijk gevonden. Kennelijk heeft de boswachter een goed ontwikkelde intuïtie voor mensen zoals ik. Hij kwam mij 15 juli hoogst persoonlijk met een bezoek vereren en ik kon alle brandende vragen op hem afvuren waar ik mee worstelde.

Reeën kunnen overlijden aan een aantal verschillende ziekten, die alleen zichtbaar worden als er obductie is uitgevoerd. Van drie reeën zal het dus altijd de vraag blijven waaraan ze zijn overleden. Van de gestorven reegeit, die mijn tuin regelmatig bezocht en die drachtig bleek te zijn van twee kalfjes, heb ik het eerstgeboren kalfje pas na een paar dagen dood ontdekt tussen de rhododendrons. De boswachter vertelde mij, dat rhododendrons de ideale plek voor reeën zijn om dekking te zoeken. De reeën kunnen iedereen bespieden, maar wij mensen ontdekken ze niet. Het eerst geboren kalfje is zeer waarschijnlijk de hongerdood gestorven. Zo’n kalfje, al zouden wij het willen, kan zonder moeder nooit meer de natuur in. Zijn verdere leven in gevangenschap doorbrengen lijkt mij een slechte optie. Een geluk bij een ongeluk, dat ik het kalfje pas vond toen het dood was.

Het verongelukken van veel reeën is moeilijk te voorkomen. Zo verongelukken veel reeën in het verkeer. Loslopende honden is volgens de natuurkenner één van de grote boosdoeners. Alleen al de geur van een hond is voor een ree een reden om in paniek op de vlucht te slaan.

Tijdens het onverwachte bezoek van de boswachter heeft hij veel vragen naar tevredenheid voor mij beantwoord.

Tineke Mäkel,

Eerbeek