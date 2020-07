HOB speelt voor zorginstellingen

BRUMMEN – Pretband HOB heeft onlangs de bewoenrs van Philadelphia en Tolzicht in Brummen en de Beekwal in Eerbeek getrakteerd op een optreden. De muzikanten waren hiertoe uitgenodigd door de Lionsclub Brummen.

“De vakantieperiode is voor kwetsbare mensen vaak een eenzame tijd, omdat hun naasten op vakantie gaan”, zegt Henny Wensink van de Lionsclub. “Daarnaast speelt de eenzaamheid ook een rol door de coronacrisis.”

Wensink benaderde de Pretband, die onmiddellijk zin had om op te treden. “Wij zagen het gelijk zitten om voor deze groep mensen op te treden in de tuinen rondom de instellingen, zodat bewoners naar het balkon, terras of raam kunnen komen om te luisteren naar onze muziek,” zegt muzikant Bob Koster.

En zo werden zaterdagmiddag 11 juli de bewoners van de locaties Radeland en Elzebos van Philadelphia verrast met een muzikaal optreden. Op zaterdag 18 juli werd ‘s ochtends gespeeld voor de bewoners van Tolzicht in Brummen en in de middag bij de Beekwal in Eerbeek. De muzikanten kregen veel leuke reacties.