Havikshof Klarenbeek weer open

KLARENBEEK – Vanaf woensdag 1 juli is roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek weer dagelijks te bezoeken. Deze parkachtig aangelegde tuin is voorzien van een grote waterpartij en woongebied voor twaalf vogels. De Havikshof is een uniek stukje natuur, waar biodiversiteit hoog in het vaandel staat. De Havikshof is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden de tuin bezoeken kan na een afspraak via tel. 055-3012798 of a.zuidema@hotmail.nl. De roofvogels vliegen uitsluitend op afspraak. De Roofvogeltuin De Havikshof van Tjipke en Annie Zuidema is te vinden aan de Oudhuizerstraat 36a te Klarenbeek.