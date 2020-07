Haverweg Rheden wordt vakantiestraat

RHEDEN – Buurtbewoners rond de natuurspeelplaats aan de Haverweg in Rheden hebben de handen ineengeslagen. Nu veel mensen vakantie rondom huis vieren, organiseren zij een reeks kleinschalige activiteiten. De speelplaats, gelegen achter de Kroeseboom, biedt alle ruimte om lekker te recreëren in eigen wijk. Iedereen die spontale ideeën heeft, kan hier iets organiseren. Een picknick, voetbaltoernooi, stoepkrijtwedstrijd, waterbaan, huttenbouwen of gewoon luieren, alles mag, mits de RIVN-regels in acht worden genomen. Gezinnen zijn welkom, volwassenen houden wel afstand en kinderen spelen in kleine groepjes. Het idee ontstond naar aanleiding van www.vakantiestraat.nl, een initiatief waarbij sport, spel, ontmoeting en ontspanning centraal staan.