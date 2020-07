Getuigen gezocht van inbraak Eerbeek

EERBEEK – De politie Brummen is op zoek naar getuigen van twee inbraken in Eerbeek. Tussen woensdag 22 juli 17.00 uur en donderdag 23 juli 15.45 uur is er ingebroken in een vrijstaand huis aan de Odinkerf. De daders zijn binnengekomen via een zijraam. De hele woning is doorzocht en de bewoners missen onder andere geld en sieraden. Tussen woensdag 22 juli 22.30 uur en donderdag 23 juli 8.00 uur is er ingebroken in een seniorenwoning aan de Schubertstraat. De dader is binnengekomen via de achterkant van de woning. Hierbij is een kozijn vernield. Ook hier is de hele woning doorzicht. De politie vraagt mensen, die rondom deze tijden en locaties iets hebben gezien, de politie te bellen.