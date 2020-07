Gemeente en infrabedrijf aan de slag met dorpspark Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden gaat samen met infrabedrijf NTP aan de slag met een deelproject van het masterplan Zuidflank, de groene zuidrand van het dorp Rheden. Vorige week ondertekenden Fred van Hooff, directeur NTP vestiging Zevenaar (links op de foto), en wethouder Ronald Haverkamp een bouwteamovereenkomst.

In het masterplan Zuidflank staan ideeën die zijn opgehaald bij eigenaren, verenigingen en inwoners voor het gebied dat loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het projectgebied heeft verschillende elementen met onder andere sportvelden, een openluchtzwembad, de entree van het dorp Rheden vanaf de snelweg A348, direct aanwonenden en tot slot heeft het gebied ook een landelijk karakter.

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en zijn de werkzaamheden voor de natuurspeelplaats in volle gang. Het is de bedoeling dat de parkeerplaats bij de natuurspeelplaats eind dit jaar wordt verkleind om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken.

Om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Zuidflank, gaat de gemeente samen met NTP een landschappelijk totaalontwerp opstellen voor een nieuw dorpspark voor Rheden. Twee onderdelen van dit totaalontwerp worden daarna daadwerkelijk uitgevoerd. Dat zijn een representatieve en veilige dorpsentree ter hoogte van de Oranjeweg met de snelweg A348 en een recreatief pad door het hele gebied. Het ontwikkelen van het totaalontwerp gebeurt in overleg met alle partijen door het instellen van een klankbordgroep. Inwoners die mee willen doen met de klankbordgroep, kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 4 september 2020 via www.rheden.nl/zuidflank

Er wordt nu eerst gestart met het maken van totaalontwerp van het nieuwe dorpspark en eind dit jaar moet het ontwerp klaar zijn. In 2021 kunnen dan de werkzaamheden voor de dorpsentree en het recreatieve pad starten. De planning is dat deze werkzaamheden eind 2021 klaar zullen zijn.

Wethouder Ronald Haverkamp is blij dat de gemeente en NTP nu écht aan de gang gaan met de Zuidflank in Rheden. “Er is al veel en lang nagedacht en gesproken over wat hier aan de zuidrand zou kunnen komen. De eerste veranderingen zijn ook al zichtbaar met de komst van de natuurspeelplaats en de opgeknapte boomgaard. Maar nu gaan we, in overleg met eigenaren, verenigingen en inwoners het ommetje door de Zuidflank realiseren zodat iedereen een mooie wandeling door het hele gebied kan maken. Met de komst van een representatieve entree krijgt Rheden de toegang tot het dorp en de Posbank die het verdient.”

