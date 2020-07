REGIO – Nu veel zomerevenementen niet doorgaan, organiseren de Gelderse Sport Federatie, de provincie Gelderland en de Fietsersbond samen de Gelderse Fiets4Daagse. Deelnemers trekken er vier dagen op uit en bepalen daarbij zelf de afstand en de dagen waarop wordt gefietst. Wie zijn resultaten deelt, maakt kans op mooie prijzen, waaronder een workshop van voormalig profwielrenner Maarten Tjallingii.

Het evenement loopt van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus. De initiatiefnemers willen met de Gelderse Fiets4Daagse zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en laten genieten van de mooie fietsroutes, dorpen en natuur die Gelderland rijk is. Het sportieve evenement is bedoeld voor gezinnen, opa’s en oma’s met kleinkinderen en natuurlijk vriendengroepen. Op www.geldersesportfederatie.nl/gf4d zijn handige tips en links te vinden, evenals een stempelkaart.

Wie na afloop zijn resultaten deelt via de deze site, via Strava of de Facebookgroep, maakt kans op leuke prijzen, waaronder allerlei leuke fietsgadgets en een clinic van Maarten Tjallingii op school.