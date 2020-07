Geen SnelleFietsRoute, wèl goede fietsverbinding

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil een veilige fietsverbinding tussen Arnhem en Dieren. De Snelle FietsRoute gaat niet door, maar de gemeente wil nog steeds zorgen voor een goede fietsverbinding tussen Dieren en Velp.

Gezamenlijk werd door provincie en gemeente gewerkt aan een SnelleFietsRoute (SFR) tussen Arnhem en Dieren. Omdat de Hoofdstraat in Velp niet kan voldoen aan de eisen van de SFR, besloot de gemeenteraad van Rheden dat dit gedeelte niet bij deze route kan horen. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie Gelderland zich beraden over de ontstane situatie. Uitkomst hiervan is dat de provincie Gelderland de SFR alleen financieel mogelijk maakt vanaf De Berenkuil in Arnhem tot aan het scholencomplex van de HAN – Van Hall Larenstein en niet verder door de gemeente Rheden. Het aan te leggen fietspad HAN – Van Hall Larenstein maakt deel uit van de SFR. Daar eindigt de SnelleFietsRoute.

Bij de herinrichting van het centrum van Velp gaat de gemeente de Hoofdstraat zodanig aanpassen dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeterd wordt. Voor het gedeelte Velp-Dieren is afgesproken om in overleg met inwoners te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

De gemeenten Arnhem en Rheden leggen samen het fietspad tussen de scholen HAN – Van Hall Larenstein aan. Dit heeft de gemeenteraad al in januari van dit jaar besloten, vooruitlopend op de tracékeuze van het vervolg van het SFR door Velp. Dit fietspad zorgt voor een goede verbinding tussen de campussen van de beide hogescholen. De planning is dat de uitvoering nog dit jaar gaat starten.

Het beschikbare geld van de gemeente kan nu gebruikt worden voor een goede inrichting van het fietsnetwerk. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over welke fietsknelpunten zo gauw mogelijk aangepakt gaan worden.