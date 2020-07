Geen omgekeerde optocht in Hoenderloo

HOENDERLOO – De omgekeerde optocht, een idee van het Oranje Comité Hoenderloo, gaat toch niet door. Het plan was dat inwoners van het dorp hun tuin zouden versieren en men op de fiets of te voet het dorp door kon om alle creaties te bewonderen. Hoewel de omgekeerde optocht aan alle coronaregels voldoet, heeft het Oranje Comité toch besloten het niet door te laten gaan. Het zou niet leuk zijn als er bij de prijsuitreiking geen feestje kon worden gebouwd. Of dat de deelnemers heel lang zouden moeten wachten tot er wel een feestelijke prijsuitreiking kan worden gehouden. Het Oranje Comité Hoenderloo hoopt dat de deelnemers hun creativiteit bewaren tot volgend jaar.