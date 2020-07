DIEREN – Fietsfabriek Gazelle in Dieren is dinsdagmorgen ontruimd na een brandmelding. In een hal stond een container in brand. De brandweer rukte groots uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de brand geblust en de hal geventileerd.

Gedurende de brand stonden ruim 200 medewerkers van Gazelle op het buitenterrein en buiten op straat, zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink