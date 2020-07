DOESBURG – Vrijdagmiddag 10 juli om 13.46 uur werd de brandweer opgeroepen voor een gaslek op Broekhuizen in Doesburg. Ter plaatse bleek dat bij werkzaamheden onder de vloer de per ongeluk de gasleiding was geraakt. Aangezien dit voor de meter was, kon deze ook niet afgesloten worden. Hierop is Liander gewaarschuwd en die kwam om de leiding te repareren. De brandweer is nog gebleven totdat dit geregeld was, voor als er zich toch nog een calamiteit zou voordoen. Gelukkig was dat niet het geval.

Foto: Hanny ten Dolle