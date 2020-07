Foi,foi: Eng muusien

Jammer dat in disse moanden de Veluwse Markten, braderièn en karkemarkten niet deur goat. Altied gezellig. Met mekare ku’j d’r veul gezelligheid an hebben. Maar soms ok narigheid. Mo’j is heuren wat Truus veurig joar is oaverkommen met ut schoolfeest. As zee d’r noe nog an terugge denk loopt heur de griezels oaver de rugge. (Un road: vrouwen die arg bange bint veur muuzen mot niet vader lèzen want dan krieg ze soms un trauma.)

Ik zal ut effen uut de doeken doen wat Truus is gebeurd. Ik heuren dit van Sien Boland en die hef dat ok an De Moespot uut de doeken edoan. Ut is gebeurd veur ut schoolfeest van heur kinder. Och ja, doar mo’j toch ok wat veur doen. D’r was van alles afesproaken um te doen: Rad van avontuur, un wonderboom, pannenkoeken bakken, enveloppen trekken en nog veul meer. Truus had beloaf dat zee de grabbelton zol doen.

Zee bedach zich dat zee d’r op tied mee mos beginnen want in de wèken veur ut schoolfeest had zee van alles. Deurumme d’r maar op uut um klein grei oaveral op te scharrelen. Ze had al un bult bie mekare ehaald. Ut inpakken was nog un hele klus want um ieder ding mos un mooi papiertjen kommen. Soms was ut groot dan weer heel klein. Van alles was. En ja, woar mot dat in. Heur man Jan wist wel un oplossing. Hee had nog un mooie tonne, doar kon ut spul mooi in. Hee wol bie de timmerwarkplaatse wel effen wat zaagsel en krullen halen, want dat mos d’r natuurlijk ok bie in. Toen Truus met alle paksies, kadootjes dus, nao de schuure um doar in de tonne alles in ut zaagsel te doen. Zee bekeek dat zo is en was d’r merakels tevreden oaver.

Ut duren nog wel un moand, maar kloar is kloar. De tonne kon doar mooi in de schuure stoan. Toen ut schoolfeest op die dag begon, halen Jan de tonne uut schuure en bracht die noa de schole. Truus kreeg un mooi pleksien en wachen met spanning af hoeveul zee zol verdienen veur ut goeie doel. Zee keek zo is noa de tonne en vond dat ut d’r goed uutzag. Toch maar effen deur de tonne reuren um te vuulen woar de paksies lagen anders mossen de kinderen zovarre graaien. Maar owee, doar ha’j ut gedonder! Want toen Truus onder in de tonne vuulen marken ze doar wat zachts en warms. O gatte, gat, zee vullen muuzen. Ze schrèèuwen ut uut en halen un handvol muuzen noa boaven en smeet dat van zich af. Foi, foi wat blèren dat mense. Iedereen kwam d’r op af lopen. Truus marken effen later nog meer. Want wat kroap heur doar in de mouwe van de bloese? O gatte, un muus. Die kroap noa boaven op de scholders en kwam op dat heuveltje terechte van heur borsten en zoch un veilig pleksien doar tussenin. Rap scheuren Truus de blouse kapot en doar viel ut muusien op de grond en roazen rap weg. Sjonge wat un consternatie. Truus kats van streek en hef die dag niks meer edoan. De grabbelton is achteruut ezet en kadootjes verloot. Foi, foi, wat hef Truus dat nog vake motten heuren. Ze hef nooit meer achter un grabbelton ezèten.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

De zunne schient ok a’j in de schaduw kroep