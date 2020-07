Foi, Foi: Dienst

A’j vrogger verplicht in militaire dienst mossen, veranderen d’r heel veul in ut leven van un jonge keerl. Jan Groot Zevert vertellen mien un verhaal oaver Harm uut de Achterhoek, un starke boerenkeerl die ook un vaderland mos dienen. Hee mos opkommen in Roermond. Toen hee bie de kazerne ankwam begon meteen ut gedonder. Ze mossen eerst noa de dokter. Doar kregen ze meteen al de eerste spuite. Harm deed ut hoast in de bokse, want hee kon wel stoer doen en un grote bek hebben maar veur zo’n spuite had hee veul ontzag. Toen noa de foerier. Hee kreeg un vracht mee: bruune broeken, hemde en van alles. Toen de kazerne in. In de tied kregen de jongens nog gien matras, dat kregen alleen de hoge pieten, maar hun kregen un zak die ze zelf met stro mossen vullen. De bedden waren boven mekare. Harm mos boavenin sloapen. Dat leek um wel niet want hee was bange dat hee in de sloap d’r uut zol mieteren, maar ja ie hadden gien keuze, alles worden veur oe beslist doar.

De volgende dag d’r al vrog uut. Dat maken Harm niks uut, dat was hee thuus op de boerderië wel ewend. Noa ut eten eerst un veldloop. Foi, foi dat viel toch ok niet mee. Hee zol d’r wel van in de kuuten kriegen.

De theorieles viel Harm zeker niet tegen. De majoor vertellen alles woar de jongens zich an mossen hollen. Wat un bar hoop regels. Ut duuzelen Harm d’r van. De keerl die veur de klasse stond met un hoop balken en sterren wol ok van de rekruten wat weten. An Harm vroeg hee: “Stel je voor je staat aan het front en plotseling valt de vijand aan. In de naaste omgeving staan twee bomen. Een dikke en en een dunne. Achter welke boom ga jij dan staan?” Harm dach efkes noa en antwoorden toen: “Achter den dunnen majoor.” “Waarom achter die dunne, oliebol dat je bent? Die biedt toch weinig bescherming?” “Nou”, ze Harm, “achter den dikken zol ie toch wel stoan.” De jongens lachen…, maar Harm mos ut lokaal uut.

Bie de volgende lesse vroeg de majoor: “Waarom droeg Napoleon tijdens de veldslagen altijd een rode mantel?” Niemand wist ut. De majoor lei dat effen uut: “Kijk, Napoleon was een heel moedig man die altijd in de voorste gelederen mee vocht. Werd hij verwond dan vocht hij gewoon door want niemand kon zien dat hij bloedde.” Toen menen Harm dat hij ok wat scharps mos zeggen. Hee stond op en zei” “O, noe snap ik woarum de soldoaten altied bruune onderbroeken draag.” De majoor hellig natuurlijk en sturen Harm noa de kapitein. Met minder bravoer stond hee ’s middags op ut rapport bie de grote baas en vertellen um toch netjes wat d’r was veurevallen. Hee verwachen un beste uutbrander maar dat viel mee. Inplaatse van de bak in, schoat de kapitein in de lach. Hee kon de uutleg van Harm wel waarderen. Harm kon goan. Zonder straf. Terugge op de kamer was Harm natuurlijk de held van de dag.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wie nooit twiefelt hef de ogen dichte