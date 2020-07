Filmhuis Doesburg vertoont buitenfilm Brassed Off

DOESBURG – Filmhuis Doesburg draait vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus weer een film in de buitenlucht. Dit keer wordt op beide dagen de film Brassed Off vertoond in de tuin van de Gasthuiskerk,

De film Brassed Off is een tragikomedie uit 1996 en gaat terug in de tijd. De inwoners van een mijndorpje in Noord-Engeland zijn in rep en roer: de mijn waar zo’n beetje alle mannen werken wordt met sluiting bedreigd. Het is een hechte gemeenschap, waar iedereen elkaar kent en met elkaar meeleeft. Twee ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding: het plaatselijk café met biljarttafel en het repetitielokaal van de plaatselijke muziekband: de Grimley Colliery Brass Band.

Als de muzikanten de nationale competitie zouden kunnen winnen, staat hun mijndorpje op de kaart en kunnen ze sympathie vragen voor hun actie om de mijn open te houden. Bovendien valt er een aanzienlijk bedrag te winnen. De vraag is alleen of het niveau van de muzikanten goed genoeg is en of ze erin slagen hun band ondanks alle tegenslagen bij elkaar te houden. Gaat het puur om de winst?

De film begint tussen 21.15 en 21.30 uur. Er is op beide avonden plaats voor maximaal zestig mensen. Bezoekers moeten vooraf een plekje reserveren via de site van het filmhuis, www.filmhuis-doesburg.nl. Dit kan tot uiterlijk 6 augustus. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.