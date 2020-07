Filmhuis Dieren blijft in Theothorne

DIEREN – Filmhuis Dieren gaat in het nieuwe seizoen weer draaien in Schouwburg Theothorne. Voorzitter Els Janssen Steenberg (links op de foto) en exploitant Claudia Reusink van Theothorne tekenden donderdag 23 juli een nieuwe huur- en samenwerkingsovereenkomst.

Met deze handtekening lijkt het voortbestaan van Filmhuis Dieren zeker. De vrijwilligers gaan nu hard aan de slag om de schouwburg zo snel mogelijk weer geschikt te maken voor filmvertoningen, meldt het Filmhuis. Els Janssen Steenberg: “We starten zo snel mogelijk met de herstelwerkzaamheden, zodat we in het najaar weer films kunnen vertonen aan ons publiek. Zij hebben ons al lang genoeg moeten missen. Hoe voorspoedig dat loopt is ook afhankelijk van externe partijen.”

Het Filmhuis laat weten bij de filmvertoningen een strikt coronaprotocol te gaan naleven.