Fietstafel voor het maken van ideeën

DIEREN – Sinds enige tijd is in Dieren de Stichting Fietsop1 actief. Doelstelling van die club is het bevorderen van de fiets in de meest ruime zin van het woord. Denk daarbij aan fietsveiligheid en -vriendelijkheid en dat alles door positieve interacties te bewerkstelligen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omwonenden. Dieren dankt veel aan de fiets – Gazelle is de bekendste en grootste werkgever van het dorp – en is ook zeer fietsminded. De stichting haakt daar in de breedste zin van het woord op in. Sleutelwoord daarbij is samenwerking.

Die samenwerking, die oproep tot het opperen van ideeën, die uitnodiging tot het maken van plannen, was ook de strekking van de woorden van voorzitter Jaap van der Eerden bij de onthulling van de fietstafel. Dat is een robuuste statafel die op verschillende plekken in Dieren en de rest van de gemeente Rheden wordt geplaatst met de uitnodiging om aan die tafel ideeën te opperen die passen in de ruime doelstelling van Fietsop1. De tafel is gemaakt van lokaal eikenhout uit de bossen van Twickel, op een frame van een oude Gazellefiets. De tafel is ontworpen èn gemaakt door medewerkers van stichting Het Werk(t) uit Spankeren.

De onthulling vond plaats aan de Wilhelminaweg, tegenover Gazelle en voor de deur van Reinders Regio Makelaar. Geen toevallig gekozen plek, want in een deel van het ruime makelaarspand, is vanaf 16 oktober een nieuw fietsmuseum te bezoeken. “Ook dat was een idee dat uit enthousiasme ontstond en dat nu al wordt uitgewerkt”, legt Van der Eerden uit. “Het is dergelijke input waar we als stichting op mikken.”

Wethouder Dorus Klomberg (tweede van rechts) verrichte de onthulling samen met Van der Eerden (rechts op de foto) en twee mensen van de stichting Het Werk(t) uit Spankeren, die de tafel maakten. Na de onthulling werd die overgebracht naar de Dierense Speeltuin, waar Fietsop1 veel jeugdige input verwacht.