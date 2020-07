Feestje bij opening Zomerweg en Eekstraat

DOESBURG – De reconstructie van de Zomerweg en Eekstraat in het buitengebied van Doesburg is afgerond. Donderdag 23 juli werd op het terrein van loonbedrijf Seegers een feestje gevierd met aanwonenden en iedereen die aan de weg heeft gewerkt, om te proosten op het eind van de werkzaamheden. De weg is verbreed, er ligt een deels nieuw vrijliggend fietspad en deels rode fietssuggestiestroken en er zijn plateaus aangelegd om de snelheid te remmen. Nadat in maart de schop in de grond ging, was de planning om medio september de weg op te leveren, maar het grootste deel van het werk is gedaan en verkeer kan de weg weer gebruiken. Er wordt nog de laatste hand gelegd aan het afwerken van de bermen, de inritten en verlichting.

Foto: Hanny ten Dolle