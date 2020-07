Expositie Boom>Hout in Wereldwinkel

EERBEEK – Twee beeldend kunstenaars uit Brummen, Otto Koedijk en Chris Ros, tonen in de Wereldwinkel Galerie in Eerbeek hun opvallende werken. Het thema van de expositie is Boom>Hout.

Otto Koedijk toont fraaie stukken, in zijn atelier gemaakt van inlands hout. Met gevoel voor schoonheid vormgegeven, uitgaand van de prachttekening van het natuurlijke materiaal. De Wereldwinkel noemt zijn houtkunst ‘functioneel, speels, ontspannend’.

Chris Ros exposeert onder andere haar ‘grote bomen’ schilderijen, getekend met houtskool. De houtskool is door haar zelf gemaakt van de takjes van een oude gevelde eik van kasteel Middachten. Ook haar andere werken zijn heel toegankelijk, leesbaar bijna. De serie Lost in Space is uitgevoerd met een bijzondere lijst, die het beeld verrassend versterkt.

Dit is de eerste expositie na de sluiting vanwege de coronamaatregelen. Om een samenkomst van een grote groep te voorkomen, wordt de tentoonstelling niet officieel geopend. De expositie Boom>Hout is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Wereldwinkel, die is gevestigd aan de Stuijvenburchstraat 99 in Eerbeek.