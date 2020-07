Evacuatietocht van bijna 200 kilometer liep ook door Doesburg

DOESBURG – John Hopman uit Gennep bracht donderdag 9 juli te voet een bezoek aan Doesburg. De wandelaar was op een bijzondere doortocht: hij loopt de route die zijn ouders als evacués in de oorlog aflegden.

Donderdagmiddag kwam John Hopman in Doesburg aan. Zijn nicht José Witjes uit Giesbeek wachtte hem met haar zoon Daan op bij La Fleur voor een lunch, voordat hij weer verder zou trekken. Doesburg was een overnachtingsplaats op een evacuatieroute in 1944, die onder andere werd afgelegd door Johns ouders.

De vader en moeder van John waren nog jong in de oorlog en woonden in en om Gennep. In 1944 werd er rond de Maas hevig gevochten en werd het voor de bewoners van deze streek te gevaarlijk om daar te blijven. Zij werden geëvacueerd. Op kermiszondag werd in de kerk het bericht gemeld: iedereen moet weg en voor 12.00 uur het dorp uit zijn.

En dus vertrokken ze. Ook Johns ouders moesten op pad. Eerst ging het richting Duitsland en dat vonden de evacués natuurlijk niet prettig, want waar kwamen ze terecht? Via Goch, Rees, Emmerich liepen ze naar Doetinchem. Daarna ging het verder naar Doesburg, waar onder andere ook werd overnacht en dan verder naar Rheden, Velp, Arnhem, Ede naar Kockengen bij Utrecht.

Hoewel John deze tocht in zes dagen loopt, deden de mensen in 1944 hier uiteindelijk een drie weken over. In die tijd was de tocht natuurlijk veel moeilijker en gevaarlijker. Hotels waren er niet en dus werd er stoutmoedig bij mensen aangebeld of bij boerderijen. Niet alle mensen en boeren vonden dit even prettig en vaak werden de evacués dan ook weggestuurd. Maar ook even vaak werden ze warm onthaald en werd er een slaapplaats voor hen gecreëerd. Zo konden een groep evacués in Doesburg in een loods overnachten.

John had door de coronacrisis meer vrije tijd en begon te wandelen. Hierbij ontstond het plan de route te gaan lopen die zijn ouders destijds hebben afgelegd.

Hij richtte ook een facebookpagina hierover op (evacuatietocht 1944 Gennip Kockengen) en daar stromen nu de verhalen uit die tijd mee vol. “Grappig als je ziet wat een wandeltocht los maakt bij de mensen en met name bij de familie”, meldt John. John heeft zondag 12 juli Kockengen bereikt, het eindpunt van de evacuatie en zijn wandeltocht.

Foto: Hanny ten Dolle

Foto: José Witjes en zoon Daan onthalen wandelaar John Hopman voor een lunch in Doesburg