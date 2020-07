Erepenning van Badminton Nederland voor John Verleg

EERBEEK – Dinsdag 14 juli is John Verleg, erelid van de Eerbeekse badmintonvereniging ‘t Pluumpje, in het zonnetje gezet tijdens één van de zomerse sportavonden. Rob Salawanbessie kwam, namens Badminton Nederland, als verrassing op bezoek en mocht John, na een mooie speech, mededelen dat de bronzen erepenning van Badminton Nederland aan hem wordt toegekend. De bronzen erepenning van Badminton Nederland is de hoogste onderscheiding voor leden op clubniveau en wordt toegekend als een lid gedurende zijn/haar loopbaan binnen een club een goede prestatie van bijzondere betekenis heeft laten zien.

John is onlosmakelijk verbonden met BC ‘t Pluumpje en zet zich al sinds mensenheugenis met veel plezier, enthousiasme en liefde in voor de badmintonclub. John was voorheen al actief in het bestuur van badmintonclub Amstelstad en heeft in de jaren die volgden bijna alle mogelijke functies wel bekleed: voorzitter, lid van de technische commissie, competitieleider van de jeugd, PR-functionaris en jeugdcoördinator. Vooral het begeleiden van de jeugd was (en is nog steeds) zijn passie. Hij zag veel van de huidige competitiespelers opgroeien van beginnend jeugdlid tot enthousiaste competitiespelers in onze seniorenteams. Schoolsportdagen, Eerbeek Sportief, badmintonlessen op scholen: John was er altijd bij. Er is zelfs een toernooi bij BC ‘t Pluumpje naar hem vernoemd: het John Verleg toernooi.

Zelfs nu hij 82 jaar oud is, is John nog steeds actief en vooral zeer betrokken bij de badmintonclub. Hij komt nog steeds vrijwel iedere dinsdagavond met veel plezier naar de sporthal en tegenwoordig ook naar het sportveld om zelf te badmintonnen, maar vooral om onze nieuwe recreanten en jeugdleden het badmintonnen aan te leren. Dit is iets waar hij ontzettend enthousiast van wordt. Ook is hij tijdens vrijwel alle thuiswedstrijden van de competitieteams nog altijd onmisbaar als trouwe supporter.

Het feest ter ere van het 45-jarig jubileum van de club was het moment geweest om de penning te overhandigen. De bijzondere omstandigheden van nu zorgden er voor dat de festiviteiten zijn uitgesteld tot volgend jaar. Deze huldiging zorgde, ondanks de bijzondere afgelopen maanden, toch nog voor een feestelijke afsluiting van het badmintonseizoen 2019-2020. De vlaggenlijnen, ballonnen, hapjes en drankjes maakten het geheel helemaal af.