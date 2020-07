Eerste peukenpockets in omloop

DIEREN – De peukenpocket moet rokers helpen om hun peuk niet op straat weg te gooien, maar te bewaren en later in de prullenbak te deponeren. Peukenmeisje Bernadette Hakken overhandigde het eerste exemplaar vrijdag 10 juli op Winkelcentrum Dieren aan wethouder Marc Budel.

De peukenpocket is een initiatief van Bernadette Hakken uit Ellecom, die ook wel door het leven gaat als ‘het peukenmeisje’. Al bijna twee jaar raapt ze peuken van straat. Om de boel op ruimen, maar vooral om inzichtelijk te maken hoeveel van die dingen er eigenlijk op de stoep, in de groot en tussen het groen liggen. “Peuken die worden weggegooid, verdwijnen snel uit het zicht. Daarom maken mensen zich er niet zo druk om. Ze denken ‘het vergaat wel’, maar het plastic uit een filter komt via het water in onze voedselketen”, legt Bernadette uit. Naast het plastic bevat één sigarettenpeuk genoeg giftige stoffen om 8 liter water te verontreinigen.

En dus introduceert Bernadette de peukenpocket. Alles om het de roker makkelijk te maken. De peukenpocket is een klein hoesje met ee binnenkant van brandwerende folie. Rokers kunnen hun brandende peukje hierin stoppen en het hoesje luchtdicht afsluiten. De peuk gaat dus vanzelf uit en er is geen rooklucht meer in broekzak of tas. De peukenpocket kan dan bij een prullenbak worden geleegd en is klaar voor een volgend gebruik. Bernadette overhandigde het eerste exemplaar vrijdag 10 juli aan wethouder Marc Budel. Hij is zelf geen roker, dus hij gaf de peukenpocket door aan één van de ondernemers op het plein.

Winkelcentrum Dieren heeft het initiatief van Bernadette omarmd. Alle kopers van filtersigaretten krijgen een flyer mee, met daarop informatie over de vervuiling door peuken. Een stukje informatie om rokers bewust te maken van het feit dat hun peuk niet zomaar weggegooid kan worden. Daarom wordt hen ook een zogenoemde peukenpocket aangeboden, een handig hoesje van 8 bij 8 centimeter. De binnenkant van de peukenpocket is gemaakt van brandwerende folie. De peukenpocket kost 2 euro en zijn verkrijgbaar bij alle verkooppunten van tabak in Dieren.

Foto: Theo Jansen