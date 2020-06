Eerbeek een stukje schoner

EERBEEK – Dankzij een nieuwe groep vrijwilligers, is Eerbeek zaterdag 27 juni weer een stukje schoner geworden. Onder de naam Eerbeek Schoon is een nieuw initiatief opgezet om samen periodiek zwerfvuil te gaan opruimen en daar is dit weekend een start mee gemaakt. Het idee is natuurlijk om het dorp te ontdoen van zwerfvuil, maar vooral ook om aandacht te vragen voor het probleem en dit oplevert voor de natuur. Daarnaast wil de groep een bijdrage gaan leveren aan de biodiversiteit. Iedereen die mee wil helpen met het opruimen van zwerfafval of ideeën heeft voor de groep, kunnen zich melden via eerbeek_schoon@outlook.com.

Foto: Han Uenk