Een Stief Kwartiertje: Huisvader

In de Gelderlander is ondanks een artikel verschenen over de toekomst van het gemeentehuis in De Steeg en daarbij is een foto geplaatst, waarop te zien is dat de vlag op het dak van het gebouw halfstok hangt. De foto is niet op 4 mei genomen, dus wellicht heeft de ambtenaar die belast is met de uitvoering van het vlagbeleid, zijn voorgevoel uitgedrukt in zijn werkzaamheden en heeft de fotograaf dit historische feit vereeuwigd. De vlag symboliseert dat het pand nog half overeind staat, dus op instorten en het wachten is op het strijken van de vlag, maar het kan ook zijn dat de vlag mag neerzijgen samen met de rest van wat eens de trots van de Veluwezoom was. Alles lijkt mee te gaan in de armoedeval.

Na 40 jaar is het gebouw nagenoeg op, althans dat wordt beweerd. Nu wonen er heel wat mensen in de gemeente Rheden in een huis dat meer dan 60, 80, 100 en zelfs meer dan 120 jaar oud is. Die huizen staan er nog altijd en in de afgelopen jaren zal er wel eens een enkeling geweest zijn die zijn huis heeft afgebroken, omdat het gebouwd is op een maandagochtend door een aannemer met een drankprobleem, maar het overgrote deel van de mensen heeft gewoon bijtijds verbeteringen en nieuwe technische vindingen aangebracht, hier en daar wat gemoderniseerd; kortom, onderhoud gepleegd, zoals dat een goed huiseigenaar betaamt. Nagenoeg geen enkele huisvader, die zou hebben ontdekt dat het dak lekt, er asbestplaten op het schuurtje liggen en de afvoer van de douche niet goed meer doorloopt, zal tegen vrouw en kinderen zeggen hun spullen te pakken en naar oma te verhuizen, want hij gaat eerdaags het huis afbreken. Nee, een echte huisvader grijpt op tijd in, repareert de boel en draagt zorg voor goed onderdak voor het gezin.

Zo’n huisvader blijkt de gemeente niet te zijn, want als het huis na 40 jaar al zodanig uitgewoond is dat het gesloopt moet worden dan zouden we van ernstige nalatigheid kunnen spreken. Kennelijk heeft men in De Steeg geen geld gereserveerd voor het verwijderen van het asbest, terwijl al jaren door de overheid, waar ze zelf deel van uitmaakt, is bepaald wanneer asbest verwijderd moet zijn. Dat heel veel zaken aan slijtage onderhevig zijn mag toch als bekend worden verondersteld; de ambtenaren zouden naar hun eigen broek kunnen kijken of naar hun dunner wordende haardos. En het gebouw blijkt niet duurzaam; als de ambtenaren daar energiek mee aan de slag gaan plakken ze niet alleen een prachtig energielabel op hun pand, maar ook op hun eigen voorhoofd als reactie op een hardnekkig vooroordeel. Eerdaags komt er een groot onderzoek dat uitsluitsel moet geven.

Onderwijl praat de gemeentelijke huisvader voortdurend tegen alle inwoners over verhoging van de onroerendzaakbelasting om de stijgende kosten in het sociaal domein te dekken. En wellicht heeft men het eigen huis tot een roerende zaak verklaard, zodat er geen belasting over betaald hoeft te worden. Het gebouw is nu eenmaal geen dienstfiets, die ingeruild moet worden. Je onderhoudt de fiets niet, pleurt hem weg als de tandwielen versleten zijn en laat het volk weten dat een nieuwe dienstfiets hard nodig is.

Het gemeentehuis van Rheden wordt gezien als een architectonisch hoogstandje; de stuwwallen van de Veluwezoom zijn erin verwerkt. Het is weliswaar niet voor de eeuwigheid gebouwd, maar als het al na 40 jaar afgebroken wordt dan kunnen alle vlaggen in de gemeente halfstok.

Desiderius Antidotum