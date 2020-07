Een Stief Kwartiertje: De kroeg

Kunnen we een dorp zonder kroeg nog wel een echte samenleving noemen? Eigenlijk niet, zegt een mevrouw, die zich volkscultuurdeskundige noemt en ongetwijfeld een groot deel van haar studietijd in de kroeg heeft doorgebracht, zodat ze het kan weten.

Een kroeg is essentieel voor de cohesie van een dorp, zo heeft ze het wetenschappelijk geformuleerd en vrij vertaald betekent het dat je met elkaar al babbelend kunt doorzakken rond de bar en zo de onderlinge band verstevigt en af en toe een meningsverschil beslecht; het hoort bij het leven; dát is het leven. Eigenlijk hoef je er helemaal geen dure term op los te laten, want iedereen begrijpt dat er een plek in het dorp moet zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Vroeger hadden we er zelfs twee: de kerk en de kroeg. In de laatste decennia is de kerk echter verdwenen of hooguit getransformeerd tot stiltecentrum voor senioren, maar er zijn nu ook dorpen waar zelfs de kroeg dreigt te verdwijnen. Zo ook in Laag-Soeren.

De Harmonie aldaar was jarenlang letterlijk en figuurlijk het kloppende hart van het dorp en die gaat eerdaags plaatsmaken voor een nieuwbouwwijkje. Er is geen koper gevonden voor de horecazaak, geen enkele Soerenaar heeft zich opgeworpen om de kroeg te redden. Binnen afzienbare tijd worden er op die plek levensloopbestendige woningen voor senioren gebouwd, dus de Harmonie gaat van een sterfhuis nu naar een ander sterfhuis op termijn, geheel in de pas van de levensloop; de bezieling verdwijnt, het pand blijft staan.

Hoe moet dat nu verder met Laag-Soeren? Het dorp heeft natuurlijk het Sprengenhus, dat is een modern multifunctioneel gebouw dat feitelijk al bij de bouw, gezien de grootte en de onderbezetting, financieel richting sterfhuis ging. Het pand kenmerkt de menselijke levensloop – we zijn immers allemaal altijd op weg naar het einde – en de toekomst wijst uit hoe bestendig het is. Toch zal Laag-Soeren voortleven, alleen niet met een kloppend hart. Het Sprengenhus is zoiets als een moderne pacemaker; die houdt het leven er wel in wanneer de batterijen tijdig worden vernieuwd. Het wordt echter nooit een kroeg.

Nee, dan Eerbeek. Daar is men onlangs verblijd met de mededeling dat er weer een echte kroeg komt in het centrum van het dorp. Van Spoorzicht is alleen het spoor nog zichtbaar, waardoor veel Eerbekenaren het gevoel hebben dat ze de tweede huiskamer missen. Een paar dorpelingen hebben nu het plan opgevat om weer nieuw leven in het dorp te blazen en van de volkscultuurdeskundige hebben ze begrepen dat dit het beste kan door een kroeg te openen; er moet binding gecreëerd worden met het dorp en dat lukt het best met een lopende tap. Binnenkort wordt De Stuyv Inn geopend en de bedoeling is dat de jong en oud Eerbeek er binnenstuift. Er is al wel her en der een horecagelegenheid, maar die is voor de toeristen, voorbijgangers, eigenlijk vreemdelingen, niet eigen. En een dorpskroeg is er voor het dorp, daar wordt lief en leed gedeeld.

Onderwijl leeft kroeglopend Brummen tussen hoop en vrees. Alle hoop is gevestigd op Concordia, dat weliswaar failliet is gegaan, maar de nieuwe uitbater wil het weer een dorpslokaal maken, een ontmoetingsplek voor kroegtijgers en aanverwanten. De vrees is dat het niet gaat lukken want het lijkt erop dat het gesteggel met eigenaar Grolsch niet wordt opgelost. Gelukkig is het Kromhout op het marktplein in oude glorie hersteld. Het kan dus, maar voor Laag-Soeren is het te laat.

Desiderius Antidotum