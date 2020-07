Een Stief Kwartiertje: Beeldentuin

De kunst van het leven is het leven tot kunst verheffen. Ik realiseer me dat dit gemakkelijker is opgeschreven dan in praktijk gebracht, maar op z’n minst het proberen waard. Deze gedachte kwam bij me op toen ik las dat op de Pinkenberg, het openluchttheater in Rozendaal, allerlei kunstwerken zijn geplaatst onder het motto dat een crisis mooie dingen bij mensen naar boven haalt. Het is weliswaar niet vanzelfsprekend inherent aan het maken van kunst, maar zoals de laatste tijd onmiskenbaar is aangetoond wakkert een crisis de creativiteit van mensen aan en daar kunnen mooie dingen uit voortkomen.

De kunst, maar eigenlijk de hele culturele wereld, komt langzaam weer tot leven en vijf kunstenaars hebben dat op de Pinkenberg uitgebeeld. De kunst- en theaterwereld heeft tot doel om de mens enig inzicht te verschaffen in zijn of haar poging het leven en dus elkaar enigszins te begrijpen en dat zodanig vorm te geven dat het leefbaar wordt en als het even kan ook nog waardevol en zelfs leuk.

De beeldentuin op de Pinkenberg vertoont de mens in al zijn gedaanten: even boosaardig als blij, even raadselachtig als open, even gemeen als goedaardig. Kunst dient een spiegel te zijn. U kunt tot eind augustus uzelf in de spiegel zien, de beeldentuin is vrij toegankelijk en dus aanzienlijk goedkoper dan een bezoek aan uw psycholoog of psychiater. Aangezien de Pinkenberg zich in de gemeente Rozendaal bevindt ligt het voor de hand dat alle raadsleden van de Rozendaalse politieke partijen met een open blik en vooroordeelvrij de wandeling maken en de beelden met hun boodschap tot zich laten doordringen. De hoop is dat ze daarna, al reflecterend, naar de raadzaal teruggaan om daar te getuigen van hun onvoorwaardelijke liefde voor hun dorp, hun onbevangenheid en creativiteit laten zien in hun voorstellen en hun handelen altijd laten inspireren door de wens en behoefte aan een goede en rechtvaardige samenleving te bouwen. Pff, dat is geen gemakkelijke opgave. Bouwen en Rozendaal harmonieus laten integreren is kunst van een hoog niveau.

Zoals gezegd is de beeldentuin tot stand gekomen vanuit het gegeven dat de coronacrisis mensen dwingt om anders te denken, creatiever te worden, menswaardiger en oplossingsgerichter te gaan leven en werken zonder aanziens des persoons. We zouden er geen crisis voor nodig moeten hebben, maar de geschiedenis leert nu eenmaal dat, alle goede bedoelingen ten spijt, de mens met vallen en opstaan de samenleving creëert. Zo heeft men in Rozendaal een nieuwe wijk Heerlijckheid Den Dael genoemd en de naam en schrijfwijze veronderstelt een zeer welvarend wijkje, dat niet alleen geluk en voorspoed brengt voor de bewoners maar ook voor de gemeente. Ik weet niet of dat voor de bewoners bewerkstelligd is, maar voor de gemeente in ieder geval iets minder en zo gaat het met alle bouwprojecten. Rozendaal is rijk aan armoede als het om bouwprojecten gaat.

Hopelijk worden de Rozendalers net zo moe van het voortdurend gedoe rondom bouwprojecten als ik. Immers, er moeten mooie dingen uit crisissen voortkomen, ellende moet leiden tot inzichten en verbeteringen, discussie en inspraak kunnen hectiek en onrust veroorzaken maar moeten uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt leiden. Aangezien Rozendalers ook mensen zijn ligt het voor de hand dat de problemen op een menselijke manier worden aangepakt; dat gebeurt dan ook: aan goede intenties geen gebrek, waarna het één grote struikelpartij wordt naar het eindproduct.

Voor wie ervoor openstaat kan op de Pinkenberg andere beelden zien.

Desiderius Antidotum