Echtpaar De Vries 65 jaar getouwd

RHEDEN – Wouter en Thilly de Vries uit Rheden vierden donderdag 23 juli hun 65-jarig huwelijk. De tijd is voorbij gevlogen en ondanks de respectabele leeftijd gaat het nog prima met het stel. “We genieten nog steeds van elke dag met elkaar.”

Wouter de Vries (92) en Thilly Ruitenbeek (87) hebben elkaar leren kennen op 23 mei 1951 in Zeist, ze weten het nog goed. Wouter deelde in militaire dienst een kamer met Kees Ruitenbeek, de broer van Thilly. “Mijn broer en ik leken toen wel een tweeling, dus toen Wouter mij in de stad zag lopen, herkende hij mij meteen”, weet Thilly nog. Wouter sprak haar aan en zo werd het eerste contact gelegd.

Inmiddels is het stel dus al 65 jaar getrouwd. Ze kregen drie zonen, de oudste is helaas bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De familie telt inmiddels ook zes kleinkinderen en het briljanten paar is erg trots op de tien achterkleinkinderen en het elfde dat onderweg is.

Meneer De Vries heeft zijn hele werkzame leven doorgebracht bij Defensie. Hij diende drie jaar in voormalig Nederlands Indië en tot aan zijn pensionering op 55-jarige leeftijd was hij bij de medische dienst van de Koninklijke Luchtmacht.

Mevrouw De Vries werkte in de zorg bij Drie Gasthuizen in Arnhem. Hier gold toen nog de regel dat als een medewerkster trouwde, ze haar baan op moest zeggen. En zo geschiedde. Al snel werd het eerste kind geboren en nam mevrouw De Vries de zorg voor de kinderen op zich.

De familie woonde al die tijd in Rheden, het geboortedorp van Wouter de Vries. Thilly komt oorspronkelijk uit Maarn, maar heeft het in Rheden prima naar haar zin. Het echtpaar heeft altijd een actief leven gehad en veel gereisd. Ruim 35 jaar lang stonden ze elke winter drie maanden met hun caravan in Oostenrijk. Toen meneer De Vries 85 werd, besloten ze dat het mooi geweest was. Dat wil niet zeggen dat ze nu stilzitten. Wouter stapt graag op de fiets, houdt van lezen en onderhoudt de tuin. Thilly puzzelt graag en houdt van kleuren en lezen.

Het jubilerend paar kreeg donderdag bezoek van kinderen en kleinkinderen, maar ook van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. Hij bracht niet alleen cadeautjes en bloemen mee, maar ook een kopie van de trouwakte van 65 jaar geleden. Een geschenk waar het bruidspaar heel blij mee was.

Foto: Linda Peppelman