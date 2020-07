Donatie voor Dierenvoedselbank

BRUMMEN – Dierenvoedselbank Brummen / Zutphen werd onlangs verrast met een mooie donatie. Ben van Norel, mede-eigenaar van een webshop in dierbenodigdheden, overhandigde Jeanet Westerink 18 kilo honden- en kattenvoer voor de stichting. Stichting Dierenvoedselbank Brummen / Zutphen is volledig afhankelijk van giften van sponsoren en/of donateurs en is dus hartstikke blij met deze bijdrage van www.dewinkelvoorhuisdieren.nl. Van Norel liet weten deze stichting graag te ondersteunen.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen / Zutphen geeft steun aan huisdiereigenaren met een minimuminkomen door voer uit te delen voor honden, katten, konijnen, cavia’s, vogels en ga zo maar door. Daarom zal de vraag naar voer altijd blijven. Daarnaast kan de Dierenvoedselbank heel goed vlooien- en tekenmiddelen gebruiken, of geld om deze middelen aan te schaffen.

www.dierenvoedselbankbrummen.nl