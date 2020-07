Doesburgse dames in coronajurk

DOESBURG – Bezoekers aan het centrum van Doesburg kwamen vrijdag 3 juli deze vrolijke Doesburgse dames tegen. Gehuld in een heuse coronajurk knoopten ze graag een praatje aan met het winkelend publiek.

Door het wegvallen van zoveel leuke evenementen in de binnenstad vinden de Doesburgse Dames het wel tijd om de zinnen te verzetten en toch wat leven in de brouwerij te brengen. Ze maakten een gezellig praatje met vele bezoekers en fungeerden tevens als wandelend VVV, want ze kregen veel vragen over waar de diverse musea te vinden waren en waar het goed eten is. Ook wezen de Doesburgse Dames fietsers erop dat zij moesten afstappen in de binnenstad. Meerdere ondernemers schoten een plaatje van de dames, ze waren die dag volop op social media terug te vinden.

De Doesburgse Dames genoten van de toestroom van zowel winkelend publiek als toeristen. Ze zijn dan ook zeker voornemens vaker de binnenstad in te trekken op vrijdag-, zaterdag- en misschien zelfs zondagmiddagen als het droog en lekker weer is.

Foto: Roos Reehorst