Dirk Scheele in Openluchttheater De Pinkenberg

VELP – Op woensdag 15 juli brengt Dirk Scheele de swingende voorstelling ‘Op vakantie met Dirk Scheele’ voor iedereen van 2 jaar en ouder. Het is de eerste familievoorstelling van een serie op alle woensdagmiddagen van de zomervakantie in Openluchttheater De Pinkenberg.

Dit jaar neemt Dirk zijn publiek enthousiast mee naar iets bijzonders: een echt zonnig vakantie-popconcert met veel bekende zomerliedjes. Hij reist met de auto, de trein en zelfs met het vliegtuig, gaat naar de camping, de kinderboerderij en bezoekt zelfs hoge bergen in verre landen.

Kinderpopster Dirk Scheele zingt zijn swingende zomerliedjes uit zijn succesvolle televisieserie op Nickelodeon. Hij toert al 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België en is dagelijks te zien op Nickelodeon. Dirk heeft inmiddels veel cd’s, dvd’s en boeken gemaakt en trekt volle zalen met zijn theatershows. Ook zijn YouTube-kanaal is populair bij zijn jonge fans en hun (groot)ouders.

Dirk geeft twee voorstellingen in De Pinkenberg, één om 14.00 uur en één om 16.00 uur. Kaarten zijn dit jaar alleen online te koop. Ze kosten 10 euro per stuk. Kinderen tot en met twee jaar mogen gratis mee. De voorstelling duurt 45 minuten. Er is geen pauze, maar publiek mag dit jaar zelf eten en drinken meenemen. Kaarten zijn tek koop via www.depinkenberg.nl.