Demonstraties bij Kunstlab

DOESBURG – Op vrijdag 10 juli is er bij het Kunstlab in de Ooipoortstraat 21 in Doesburg een demonstratie beeldhouwen. Deze wordt tussen 13.00 en 16.00 uur gehouden, buiten, zodat iedereen op gepaste afstand kan blijven. Zaterdag 11 juli is er, eveneens buiten, tussen 12.00 en 16.00 uur een naaiatelier waar deelnemers een kledingstuk of stoffen tas achter kunnen laten, die vervolgens een metamorfose ondergaat met leuke afbeeldingen, kantjes of bandjes.