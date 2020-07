De Hessenrijders skeeleren en lopen door deze zomer

LAAG-KEPPEL – Schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders uit Laag-Keppel biedt een gevarieerd trainingsaanbod voor schaatsers, hardlopers en skeeleraars. “Een goede training voor iedereen die weerbaarder, fitter en sterker wil worden maar ook ter voorbereiding op de winterperiode. Want een succesvolle schaatser legt immers de basis in de zomer”, aldus voorzitter Irma van Hof.

De Hessenrijders, van oorsprong louter een schaatsvereniging, biedt haar leden al enkele jaren hardlooptrainingen en skeelerlessen voor de jeugd aan. Dit jaar zijn er voor het eerst ook skeelerlessen voor volwassenen. Van Hof: “Als schaatser is het belangrijk om je in de zomer goed voor te bereiden op schaatstochten. Hetzelfde geldt voor wintersporters: de basis voor een goede conditie in de winter leg je in de zomer. Daarom zijn we destijds begonnen met looptrainingen en skeelerlessen. Zo houd je ook in de zomer je conditie op peil.”

Maar de leden van de Keppelse vereniging bestaan niet alleen uit schaatsliefhebbers. “We zien steeds vaker dat mensen die gewoon in groepsverband lekker willen sporten in de buitenlucht zich bij ons aansluiten. Tijdens de trainingen werk je aan je algemene conditie, doen we lenigheidsoefeningen, balansoefeningen en oefeningen om je spieren te versterken en je uithoudingsvermogen te vergroten. En dat is voor iedereen goed.”

Toen veel sportliefhebbers in de afgelopen maanden hun favoriete sport niet konden uitoefenen, constateerden de bestuursleden van de Hessenrijders een opvallende ontwikkeling. “We zien dat steeds meer mensen gaan hardlopen en skeeleren. Want dat kan nog wel. Veel mensen dragen bij het skeeleren echter geen helm als bescherming; gebruik je hoofd, zet een helm op. De techniek kan vaak ook nog worden verbeterd om nog meer plezier te hebben. Daarvoor is een training van een gediplomeerde trainer echt van toegevoegde waarde. Daar heb je je leven lang plezier van.”

De looptraining is op dinsdagavond en er zijn plannen om in september de skeelerlessen voor volwassenen een vervolg te geven. De jeugd skeelert vanaf september weer op donderdag in de Hessenhal in Hoog-Keppel. Voorzitter Van Hof nodigt sportliefhebbers uit deel te nemen: “Kom kijken of meedoen en dan ontdek je vanzelf of het iets voor jou is.”

www.hessenrijders.nl

Foto: De Hessenrijders uit Laag-Keppel biedt sinds kort skeelerlessen aan voor volwassenen