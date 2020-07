De bijzondere evacué van de familie Goedkoop

LOENEN – Er zijn bij het samenstellen van het boek ‘Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen’’ vele mooie verhalen naar boven gekomen. De inwoners van het dorp hebben aan Jan Janssen en Adriaan Klomp mooie herinneringen verteld, die door dit boek bewaard blijven. Zo ook het verhaal van de doofstomme jongen die in de oorlogsjaren bij de familie Goedkoop in de Dalenk verbleef. Gradus Goedkoop weet er nog alles over te vertellen.

Bij de familie Goedkoop werden de laatste maanden voor de bevrijding, zoals bij de meeste Loenense families, enkele evacués ondergebracht. Zo ook een man en vrouw en hun doofstomme zoon. Praten met hem was moeilijk. Iedereen noemde hem Frans en als je tegen hem sprak bromde hij wat onverstaanbaars terug. Hij hielp mevrouw Goedkoop vaak met hout halen uit het bos en ander zwaar werk. Vaak nam hij dan ook de volle kruiwagen van haar over.

Op een dag was er luchtalarm. Iedereen, ook de evacués uit de buurt en die van Jan Goedkoop, dook de schuilkelder in. In dit geval was dat buiten, waar een lange sleuf was gegraven met in het midden het diepste punt, waar men kon staan. In deze, met takkenbossen afgedekte, put heeft de familie Goedkoop met de evacués diverse malen met z’n allen na een alarm gezeten. Toen de dag van de bevrijding aanbrak dook iedereen dan ook weer de schuilplaats in. Enkelen loerden naar buiten om de zaak in de gaten te houden. Opeens riep iemand: “Daar komen de Canadezen aan!” En jawel, daar aan de bosrand van de Dalenk verscheen een heel peloton soldaten van wel meer dan vijftig man.

Uit de schuilplaats kruipend bleven de bewoners van Loenen allemaal bij elkaar staan. Ze keken hoe de Canadezen langzaam het bosgebied uit kwamen lopen. Iedereen was overdonderd door dit gebeuren.

Plotseling stapte de doofstomme Frans weg uit de groep en met de armen omhoog liep hij het peloton tegemoet. Iedereen zag dit met verbazing aan en wachtte af hoe zit zou aflopen. Vlak voor hun treffen hielden ze halt en de commandant van het peloton stapte uit het gelid en fouilleerde de jongeman. Hij haalde een envelop uit zijn binnenzak die hij opende en begon te lezen. Direct sprong hij in de houding en tot de stomme verbazing van de familie Goedkoop ook Frans. De Canadese commandant pakte vervolgens zijn pistool en overhandigde deze aan de doofstomme man. Hij voegde zich daarna in de rij soldaten en samen marcheerden ze richting Loenen-dorp.

De hele buurt was verbaasd over het gebeuren. De ouders van Frans brachten licht in de zaak. Zij vertelden het ware verhaal over Frans, die in werkelijkheid geen doofstomme man was. Het was een Poolse kapitein die gedropt was achter de linies. Hij was al een half jaar bij de familie en was hier ondergebracht.

Foto: Tot verbazing van ieder verscheen hier in de Dalenk een peleton Canadezen