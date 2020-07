DOESBURG – De Historische Boekdrukkerij De Arend in Doesburg is naast de dinsdagmiddag nu ook op woensdagmiddag open. De drukkerij kreeg veel vraag naar een opening op woensdag. Bij De Arend is te zien hoe de de oude ambachten van letterzetten en boekdrukken in zijn werk gingen in lang vervlogen tijden.

De Arend is gevestigd in het centrum van Doesburg aan de Burgemeester Nahuyssingel 28 in Doesburg en is gratis te bezoeken.

www.boekdrukkerijdearend.nl