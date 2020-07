Culturele Zondag in Doesburg weer voorzichtig van start

DOESBURG – De maandelijkse Culturele Zondag in Doesburg gaat weer voorzichtig van start. Op zondag 2 augustus zijn bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur weer welkom bij galerieën, ateliers en werkplaatsen in de historische binnenstad.

Dertig jaar geleden besloot een aantal kunstenaars in Doesburg een maandelijkse culturele route op te zetten. Deze terugkerende culturele zondagmiddag ontwikkelde zich tot een evenement dat steeds meer bezoekers trok. Van heinde en verre kwamen belangstellenden af op het culturele aanbod in de stad, dat almaar diverser werd. In al die jaren is het zelden voorgekomen dat een editie werd overgeslagen. De coronacrisis maakte een einde aan die trotse reeks. De afgelopen maanden kon de Culturele Zondag geen doorgang vinden.

Op 2 augustus vindt er een voorzichtige herstart plaats. Meer dan de helft van de deelnemers opent de deuren, uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven coronamaatregelen. Dat kan betekenen dat bezoekers soms even moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen.

De Bergstraat is opnieuw geplaveid en dat betekent dat ook Keramiek Atelier Phoenix weer te bereiken is. Buiten staat de nieuwe collectie uitgestald: vogeldrinkbakken, plantenpotten in de vorm van dameshoofden, slakken, vogels en paddenstoelen. Ook binnen in de expositieruimte is veel nieuw keramiek te zien. Bij mooi weer kunnen bezoekers even doorlopen naar de fraaie, rijkbloeiende achtertuin.

In Galerie Grietje zijn twee beelden te zien van Helmi de Vaan, die zij maakte in het kader van 75 jaar Vrijheid. Geïnspireerd door een van die werken heeft Rob Hammink, stadsdichter van de gemeente Doesburg, een gedicht gemaakt. Nieuw in de galerie zijn schilderijen van Maureen Rombach uit Breda en René van Dantzig uit Amstelveen. Maureen Rombach haalt haar inspiratie uit de natuur in haar omgeving. René van Dantzig schildert structuren uit de natuur, zoals half gesmolten sneeuw en gebarsten ijsvlakten. Daarnaast is er de vaste expositie met etsen en beelden van Helmi de Vaan en glasobjecten van Ellen Schut uit Zeddam.

Galerie De Keizershut toont werken van Jan Smit, boer in Beltrum met een buitengewone interesse in (kunst)geschiedenis. Schilderen was zijn grote hobby.

Zijn belangrijkste onderwerp is de natuur. Hij ging voor zijn landschappen het platteland op, ook over de grens in Duitsland vond hij zijn onderwerpen. Daarnaast verwoordde hij zijn gedachten in gedichten. Voor Friesland had hij een speciale liefde opgevat. Dit resulteerde in het project Friesland, dat bestaat uit achttien tekeningen met elk een gedicht. Dit is in houtskool uitgevoerd en gedrukt op geschept papier.

Aan de rand van het centrum is de Historische Drukkerij De Arend gevestigd. Bezoekers kunnen hier zien hoe het oude ambacht van letterzetten en boekdrukken in vroeger tijden in zijn werk ging. Er wordt nog gewerkt met materialen uit de tijd van voor 1970.

Galerie Op het Trepken is niet geopend, maar bij mooi weer exposeert Margot Ellen eigen beelden in de tuin. Het veelbezochte Museum Lalique is gewijd aan het werk van René Lalique, de Leonardo da Vinci van de juwelen en de glaskunst. Daarnaast is er onder de titel Koninklijk Licht een tentoonstelling van koninklijke geschenken en lichtontwerpen van Lalique.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke adressen op 2 augustus gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl