Crowdfunding gelukt: rolstoelbus voor Sep

ANGERLO – Het is gelukt. Peter en Esmi Oostendorp uit Angerlo hebben een aangepaste rolstoelbus aan kunnen schaffen voor het vervoer van hun meervoudig beperkte zoontje Sep (2). Dit is gelukt dankzij een crowdfunding en steun van lokale ondernemers.

Sep heeft zowel een verstandelijke als fysieke beperking en kan niet zelfstandig zitten. De peuter van 2,5 wordt natuurlijk groter en dat maakt het voor zijn ouders Peter en Esmi steeds moeilijker om hem in een kinderstoeltje in de auto mee te nemen. Een bus waarin hij gewoon in zijn rolstoel kan blijven zitten, is ideaal, maar ook kostbaar. Daarom is het Angerlose gezin, dat naast Peter, Esmi en Sep ook bestaat uit zijn tweelingzus Ava, een crowdfunding gestart. Velen deden een donatie, groot of klein, en hielpen zo mee de bus te bekostigen.

Donderdag 16 juli kon het gezin de bus in ontvangst nemen. De eerste ritjes zijn inmiddels gemaakt. “Sep heeft nog nooit zo genoten van een autorit”, laat het blije gezin weten. De familie is iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel dankbaar, evenals Paul Toonen en het hele team van Freedom AutoAanpassingen uit Vortum-Mullem en Jan Willem, die namens Garage Schel uit Angerlo de bus heeft geregeld.