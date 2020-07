Creatieve workshops

BRUMMEN – Creatievelingen van alle leeftijden zijn welkom in het boerderijatelier van Annelies van der Drift in het buitengebied van Brummen. Beginners en gevorderden kunnen meedoen aan workshops beeldhouwen, boetseren, glasfusing en glas-in-lood. Dit kan voor een dagdeel, een hele dag of meerdere dagen. De komende weken zijn er nog plaatsen vrij op vrijdagmiddag 24 juli, zaterdag 25 en zondag 26 juli en vrijdagmiddag 31 juli. Aanmelden kan via anneliesvanderdrift@gmail.com.

www.anneliesvanderdrift.nl