Containerbrand in Giesbeek

GIESBEEK – De brandweer van Giesbeek kwam in de nacht van zaterdag 4 juli in actie voor een containerbrand aan de Theodorus Soethofstraat. Het bleek te gaan om een papiercontainer en wat losliggend papier dat in brand stond. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen.