Commissaris van de Koning op bezoek bij Rhedense mondkapjesfabrikant

RHEDEN – Commissaris van de Koning John Berends bracht donderdag 16 juli een bezoek aan Cato Composites BV in Rheden. Cato levert een bijdrage aan de productie van medische FFP2 mondmaskers in Nederland. Berends kwam eens met eigen ogen bekijken hoe deze productie in zijn werk gaat.

Tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning legden verschillende teamleden van Cato uitgebreid uit hoe de ontwikkeling van het masker tot stand is gekomen. “Het idee ontstond tijdens een hardlooptraining, het is een technische uitdaging maar een die heel goed bij ons past”, vertelde Joost van Lindert in het kort. Verder vertelde hij dat zijn team een aantal lange dagen en weekenden heeft gemaakt en dat hij bijzonder trots is op zijn medewerkers.

Cato ontwikkelde een FFP2 mondmasker dat is opgebouwd uit diverse lagen en materialen, met ieder een eigen functionaliteit. Zo is de buitenlaag vriendelijk voor de huid en vochtafwijzend. De belangrijkste laag is het filter, dat voorkomt dat het coronavirus door het masker kan. Op de vraag van John Berends of het masker ook aan alle medische eisen voldoet, wist Van Lindert te melden dat het masker goed is getest in samenwerking met het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Berends kreeg in de fabriek te zien hoe de processen bij Cato werken en welke machines hiervoor worden gebruikt. Alle benodigde apparatuur is beschikbaar en Cato kan volgens Van Lindert met de huididige machines jaarlijks 10 miljoen mondkapjes maken.

Cato is sinds 2015 gevestigd in Rheden en heeft door de jaren heen diverse innovatieve opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende klanten. “De meeste mensen in de regio zijn zich er niet van bewust dat wij zulke technisch hoogwaardige producten kunnen maken.” aldus Van Lindert. “We hopen dat Nederland ervoor kiest om lokale initiatieven als van Cato te ondersteunen. Zo kunnen we samen zorgen dat de technologie voor productie van kritische beschermingsmiddelen voorhanden is en deze snel en lokaal beschikbaar zijn als ze nodig zijn.”