Cliënten Oranjeborg gaan onderhoud doen bij Loenermark

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark en zorginstelling Oranjeborg uit Loenen gaan samenwerken. Cliënten van Oranjeborg gaan de handen uit de mouwen steken op het Lonapark en helpen met het onderhoud van het terrein.

Maatschappelijke betrokkenheid staat zowel bij Loenermark als bij Oranjeborg hoog in het vaandel. Oranjeborg heeft locaties in Epe, Havelte, de Wijk en Biddinghuizen en sinds kort ook in Loenen. Beide partijen hadden elkaar snel gevonden en een samenwerking lag voor de hand. Het idee was om half maart samen te starten, maar dit is door de coronamaatregelen wat uitgesteld.

Zorgorganisatie Oranjeborg vindt het belangrijk om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. De cliënten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en vallen vaak buiten de boot door hun verstandelijke beperking en soms onbegrepen gedrag. Door middel van een zinvolle en nuttige dagbesteding worden bewoners gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Op tijd uit bed, een goed ontbijt en dan samen aan het werk. Gewoon serieus werk dat ertoe doet. Daar waar bewoners eerder tot maatschappelijke overlast zorgden, dragen zij nu hun steentje bij. Oranjeborg weegt daarbij voortdurend af welke bijdrage dit kan leveren aan de waardigheid van de cliënt, alsmede aan het vervullen van zijn verantwoordelijkheid als ‘goede buur’.

Loenermark wil graag meer zijn dan een doorsnee voetbalvereniging en biedt hier dan ook graag de mogelijkheid toe. De club is al een tijdje bezig met het anders organiseren van het onderhoud van het terrein op het Lonapark. De onderhoudscommissie, die alle onderhoud coördineert, geeft hier invulling aan. Wat is direct nodig en wat kan nog wel even wachten? Zeker voor de wekelijkse onderhoudsklussen zijn extra handen welkom. De vergrijzing van de woensdagmiddag-onderhoudsploeg speelt hier ook een rol bij.

De overige locaties van Oranjeborg hebben al de nodige ervaring met het onderhouden van verschillende sportcomplexen. Daar wordt het sportpark van Loenermark nu aan toegevoegd. De bewoners van Oranjeborg voeren, onder begeleiding van een medewerker van de zorginstelling, diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Met Loenermark is overeengekomen dit wekelijks op een vaste ochtend te doen. De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat, een win-win situatie.

Locatiemanager Wout van den Broek van Oranjeborg (links op de foto) en bestuurslid algemene zaken Gerrit Blom van vv Loenermark tekenden onlangs een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen. Zowel zorginstelling Oranjeborg als voetbalvereniging Loenermark hoopt dat het een succesvolle samenwerking voor de lange termijn wordt.